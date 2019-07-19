Alman ekibi Schalke de golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takımda gösterdiği gelişimden memnun kalan İngiliz ekibi, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkacağı için Cenk'i kiralık göndermeye hazır.

SIKI KONTROL

Sezon sonunda Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan 28 yaşındaki milli golcünün tedavi süreci devam ediyor. Sezon başı kampını kaçıran Cenk için sarı-kırmızılı kulübün kapsamlı bir sağlık raporu isteyeceği öğrenildi. Oyuncunun çapraz bağlarında problem olup olmadığı kontrol edilecek ve transferine karar verilecek.

25 MAÇ

10 İLK 11

4 MAÇ 90 DK

3 GOL

3 ASİST (Sabah)