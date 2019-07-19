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Everton, Cenk Tosun'u kiralık olarak Galatasaray'a göndermeye hazır

Everton'da geçen sezon yedek kulübesinden çıkamayan Cenk Tosun'un kiralık olarak Galatasaray forması giymesi söz konusu.

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Alman ekibi Schalke de golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takımda gösterdiği gelişimden memnun kalan İngiliz ekibi, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkacağı için Cenk'i kiralık göndermeye hazır.
 
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Sezon sonunda Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan 28 yaşındaki milli golcünün tedavi süreci devam ediyor. Sezon başı kampını kaçıran Cenk için sarı-kırmızılı kulübün kapsamlı bir sağlık raporu isteyeceği öğrenildi. Oyuncunun çapraz bağlarında problem olup olmadığı kontrol edilecek ve transferine karar verilecek.
 
25 MAÇ
10 İLK 11
4 MAÇ 90 DK
3 GOL
3 ASİST  (Sabah)

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