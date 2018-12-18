Everton, Cenk Tosun'un yerine Marega'yı alıyor

İngiltere Premier Ligi'nde Cenk Tosun ve Oumar Niasse'den bu sezon beklediği katkıyı alamayan Everton, gözünü Porto'nun yıldızı Moussa Marega'ya dikti.

Portekizli teknik adam Marco Silva, 8 gollü Richarlison'u yedeklemek için, bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 17 maçta 11 gol ve 6 asistle oynayan Malili Marega için 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini gözden çıkartabilir. İngiliz basınına göre; Everton'ın transfer için önündeki tek engel Marega'yla ilgilenen bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United.

GALATASARAY'I BOŞ GEÇMEDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray'a rakip olan Moussa Marega, her iki maçta da sarı-kırmızılılara gol atmayı başarmıştı.

CENK VE NIASSE'NİN YOLU AÇILABİLİR

Everton'ın Marega tansferinde mutlu sona ulaşması halindeyse Cenk Tosun ve Oumar Niasse'den en az birinin takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakması bekleniyor. Beşiktaş'ın, eski golcüsü Cenk Tosun'u, Galatasaray'ın da Oumar Niasse'yi kiralamak istediği biliniyor.

(Şampiy10)