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Spor

Everton, Chelsea'yi devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

10 Aralık 2023 Pazar 19:34 - Güncelleme:
Everton, Chelsea'yi devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki mücadeleyi Everton 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Everton'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 90+2'de Norman Dobbin attı.

Bu sonucun ardından Everton, Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Arka arkaya 2. yenilgisini alan Chelsea, 19 puanda kaldı.

Everton, ligde gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Sheffield Unitd'ı ağırlayacak.

*Finansal kar ve sürdürülebilirlik kuralları nedeniyle Everton 10 puan silme cezası almıştı.

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