Everton, David Moyes'u açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüp, teknik direktörlük görevine David Moyes'un getirildiğini duyurdu.

Everton'da daha önce 2002-2013 yılları arasında çalışan Moyes, "Geri dönmek harika! Everton'da 11 harika ve başarılı yıl geçirdim ve bu büyük kulübe yeniden katılma fırsatı önüme geldiğinde tereddüt yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Everton'ın başındaki önceki 11 yıllık döneminde 518 maçta sahaya çıkan 61 yaşındaki Moyes, 1.54 puan ortalaması yakalamıştı.

Moyes, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı çalıştırdıktan sonra Manchester United, Real Sociedad, Sunderland ve West Ham United ekiplerinde görev aldı.

Everton, bu sezon oynadığı 19 maçta sadece 3 galibiyet alarak Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor ve düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor.

İngiliz kulübü geçen perşembe günü teknik adam Sean Dyche ile yollarını ayırmıştı.