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Spor

Everton, Dele Alli için pazarlıkta

Everton, Tottenham'dan kadrosuna kattığı Dele Alli'yi oynatmak istiyor ancak İngiliz futbolcunun sözleşmesinde bulunan madde 11.5 milyon Euro gibi yüksek bir fatura çıkarıyor. Merseyside ekibi Tottenham ile bu bonus maddenin indirimi konusunda masaya oturacak.

3 Kasım 2023 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Everton, Dele Alli için pazarlıkta
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ESPN'in haberine göre; Dele Alli'nin bonservisini elinde bulunduran Everton, uzun süredir A takım ile idman yapmayan İngiliz oyuncuyu yeniden takıma dahil edip sahaya sürmek istiyor.

11.5 MİLYON EURO'LUK MADDE

Ancak Alli'nin eski kulübü Tottenham ile Everton arasında yapılan anlaşma gereği Dele Alli, Everton formasıyla 20 resmi maçta forma giymesi durumunda Everton'ın Tottenham'a 11.5 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

EVERTON ÖDEMEK İSTEMİYOR

Haberde; kulübe transfer olduğu günden bu yana 13 resmi maçta forma giyen Dele Alli için bu ücreti ödemek istemeyen Everton'ın Tottenham ile görüşmelere başlayacağı ve sözleşmede yer alan 11.5 milyon euro'luk maddede indirime gidilmesi için pazarlık yapacağı aktarıldı.

Everton formasıyla 13 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Dele Alli, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

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