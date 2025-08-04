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Spor

Everton, Dewsbury-Hall transferini bitirdi

Everton, Chelsea forması giyen Kiernan Dewsbury-Hall transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Everton, bu transfer için toplam 32.5 milyon Euro'ya varan bir ücret ödeyecek.

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Everton, Dewsbury-Hall transferini bitirdi
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Premier Lig ekiplerinden Everton, geçtiğimiz sezon hem Konferans Ligi'nde hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Chelsea'nin orta saha oyuncusu için mutlu sona ulaştı.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Everton, 26 yaşındaki Kiernan Dewsbury-Hall'ın transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

EVERTON'A MALİYETİ

Merseyside'nin mavi tarafı, bu transfer için Londra ekibine 28 milyon Euro ve 4.5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

2024-2025 sezonunda bütün kulvarlarda 36 maça çıkan Hall, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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