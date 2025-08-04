Everton, Dewsbury-Hall transferini bitirdi

Premier Lig ekiplerinden Everton, geçtiğimiz sezon hem Konferans Ligi'nde hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Chelsea'nin orta saha oyuncusu için mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Everton, 26 yaşındaki Kiernan Dewsbury-Hall'ın transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

EVERTON'A MALİYETİ

Merseyside'nin mavi tarafı, bu transfer için Londra ekibine 28 milyon Euro ve 4.5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

2024-2025 sezonunda bütün kulvarlarda 36 maça çıkan Hall, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.