İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Everton evinde 2 golle kazandı

Everton ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Everton'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 19:19 - Güncelleme:
Everton evinde 2 golle kazandı
ABONE OL

Everton ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Everton'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Iliman Ndiaye ve 52. dakikada James Garner kaydetti.

Konuk ekipte Danny Welbeck, 77. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Pickford'u geçemedi.

FERDİ KADIOĞLU SONRADAN GİRDİ

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, oyuna 67. dakikada De Cuyper'in yerine dahil oldu.

Bu skorun ardından yeni sezondaki ilk galibiyetini alan Everton, puanını 3'e yükseltti ve 8. sırada yer buldu. Henüz galibiyetle tanışamayan Brighton ise 1 puanla 17. sırada yer aldı.

Everton, gelecek hafta Wolves deplasmanına çıkacak. Brighton ise Manchester City'i ağırlayacak.

GREALISH MAÇA DAMGA VURDU

Everton'un Manchester City'den kiraladığı Jack Grealish, yeni takımındaki ikinci maçında adından söz ettirdi.

İngiliz futbolcu, takımının 2 golünde de asisti yapan isim oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.