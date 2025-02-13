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Spor

Everton-Liverpool maçında olay kırmızı kart

Premier Lig'de oynanan Everton-Liverpool maçının ardından hakem Michael Oliver'ın Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a gösterdiği kırmızı kart gündem oldu.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Everton-Liverpool maçında olay kırmızı kart
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Premier Lig'de oynanan Everton - Liverpool maçının ardından hakem Michael Oliver'ın Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u gösterdiği kırmızı kart gündem oldu.

Maçın son anlarında Everton'ın attığı golün ardından sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrılan Liverpool cephesinde maçın hakemine tepki vardı.

6 dakika uzatılan maçta 90+8'de yenilen gol sebebiyle hakem Michael Oliver'a tepki gösteren Liverpollu oyuncuların ardından teknik direktör Arne Slot, Oliver'ın yanına gitti ve elini sıktı.

Michael Oliver ise Slot'un elini 'çok sert' sıktığı gerekçesiyle Hollandalı teknik adama kırmızı kart gösterdi.

Gördüğü kırmızı kart sonrası şaşkına dönen Slot, bir süre Oliver'a kendisini açıklamaya çalışsa da İngiliz hakemi kararından döndüremedi.

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