Everton, Malick Fofana'yı kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe'nin de radarında olduğu iddia edilen Malick Fofana için en somut adım İngiltere'den geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Lyon forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu transfer etmeye çok yakın.

İngiliz ekibi, bonuslar dahil 36 milyon avroluk teklif sundu. Ancak L'Equipe'in aktardığına göre Lyon, oyuncu için 40 milyon avroluk sabit bonservis bedelinde ısrar ediyor. Everton, bu süreçte Fofana'nın temsilcileriyle kişisel şartları da görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 29 maça çıkan Fofana, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.