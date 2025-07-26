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Spor

Everton, Malick Fofana'yı kadrosuna katmaya çok yakın

Everton, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana'nın transferi için Lyon ile ileri düzey görüşmeler yapıyor. 36 milyon avroluk teklifin ardından gözler Fransız kulübünün cevabına çevrildi.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
Everton, Malick Fofana'yı kadrosuna katmaya çok yakın
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Fenerbahçe'nin de radarında olduğu iddia edilen Malick Fofana için en somut adım İngiltere'den geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Lyon forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu transfer etmeye çok yakın.

İngiliz ekibi, bonuslar dahil 36 milyon avroluk teklif sundu. Ancak L'Equipe'in aktardığına göre Lyon, oyuncu için 40 milyon avroluk sabit bonservis bedelinde ısrar ediyor. Everton, bu süreçte Fofana'nın temsilcileriyle kişisel şartları da görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 29 maça çıkan Fofana, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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