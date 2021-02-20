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Spor

Everton Merseyside derbisinde Liverpool'u yıktı

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Liverpool, Everton'a 2-0 mağlup oldu.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 23:14 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:14
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Premier Lig'in 25. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada Richarlison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı.

Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.

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