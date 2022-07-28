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Spor

Everton, Ruben Vinagre'yi renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Sporting Lizbon'da forma giyen Ruben Vinagre'yi kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
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Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki oyuncusu Ruben Vinagre'yi Premier Lig ekiplerinden Everton kiralık olarak kadrosuna kattı. Vinagre, Tarkowski transferinin ardından Everton'un bu yaz transfer ettiği 2. isim oldu.

Everton'da bir yıl olarak kiralık kalacak Vinagre için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri gündem olmuştu.

Portekizli oyuncu 2021-2022 sezonunda Sporting Lizbon formasıyla toplam 18 maça çıktı.

İLK AÇIKLAMALARI

Transferin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan sol bek Vinagre, "Everton gibi büyük bir kulübe katılmak bir rüyanın gerçek olması. Çok iyi oyuncularla ve Frank Lampard ile çalışmak beni heyecanlandırıyor." sözlerini sarf etti.

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