Spor

Everton sahasında Brentford'a teslim oldu

Brentford, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Everton'ı 4-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti Igor Thiago (3) ve Nathan Collins'in golleri getirdi.

4 Ocak 2026 Pazar 20:10
Everton sahasında Brentford'a teslim oldu
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brentford, Everton deplasmanına konuk oldu. Brentford, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Brentford'a galibiyeti getiren golleri 11, 51 ve 88. dakikalarda Igor Thiago ve 50. dakikada Nathan Collins attı.

Ev sahibi Everton'ın gollerini 66. dakikada Beto ve 90+1. dakikada Thiemo Barry kaydetti.

Brentford, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini beş maça yükseltti. Everton, ligde iki maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Brentford, 30 puana yükseldi. Everton, 28 puanda kaldı.

Brentford, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Everton, sahasında bu kez Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

