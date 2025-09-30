İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,598
  • EURO
    48,8763
  • ALTIN
    5118.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Everton-West Ham maçında kazanan çıkmadı
Spor

Everton-West Ham maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Everton ile West Ham karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 00:28 - Güncelleme:
Everton-West Ham maçında kazanan çıkmadı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Everton ile West Ham karşı karşıya geldi.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

Merseyside ekibinin golünü 18. dakikada Michael Keane attı. Jarrod Bowen, 65. dakikada attığı golle West Ham'ı beraberliğe taşıdı.

West Ham United'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Londra ekibindeki kariyerine beraberlikle başladı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 8'e yükseltti. West Ham ise 4 puana çıktı.

Merseyside ekibi gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olurken, West Ham ise Arsenal deplasmanında ter dökecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.