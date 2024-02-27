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Spor

Everton'a müjdeli haber! Cezası düştü

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

IHA27 Şubat 2024 Salı 00:25 - Güncelleme:
Everton'a müjdeli haber! Cezası düştü
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İngiliz temsilcisi Everton'a 2023 yılının kasım ayında verilen 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü. Londra ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, itirazın ardından Temyiz Kurulu'nun, Bağımsız Premier Lig Komisyonu tarafından kasım ayında uygulanan puan kesintisinin derhal geçerli olmak üzere 10 puandan 6 puana düşürülmesi sonucuna vardığı kaydedildi.

Everton, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

İngiliz temsilcisi, ceza kararının düşürülmesinin ardından ligde 25 puanla 15. sırada yer aldı.

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