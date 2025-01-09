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Spor

Everton'da Sean Dyche dönemi sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Everton'da Sean Dyche dönemi sona erdi
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Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın geçici bir süreyle U18 teknik direktörü Leighton Baines ve takım kaptanı Seamus Coleman'ın yönetiminde çalışacağı açıklandı.

Everton'ın başında 83 maça çıkan Sean Dyche, bu maçlarda 26 galibiyet, 24 beraberlik ve 33 mağlubiyet alarak 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Everton Premier Lig'de 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

JOSE MOURINHO LİSTEDE YOK

Öte yandan The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Everton'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir ilgisi bulunmuyor.

Habere göre; Jose Mourinho, Everton'ın teknik direktör adayları arasında yer almıyor.

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