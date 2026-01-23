İSTANBUL 13°C / 8°C
  Spor
  Everton'dan Beto açıklaması: Fenerbahçe'nin gündemindeydi
Everton'dan Beto açıklaması: Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Fenerbahçe ile adı anılan Everton forması giyen Beto hakkında İngiliz ekibinden açıklama geldi. Teknik direktör David Moyes, Gineli golcüyü göndermeye hazır olmadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmak ihtimali üzerine golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Everton'da forma giyen Gineli forvet Beto oldu.

Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki santraforla ilgilendiği iddia edilirken Everton cephesinden Beto hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap geldi.

Moyes, Gineli futbolcunun temsilcilerinin Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığına dair spekülasyonlardan haberi olmadığını söyledi.

İngiliz teknik adam, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok." dedi.

PERFORMANSI

Everton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.94 metre boyundaki santrafor, bu sezon 25 maçta 1030 dakika sahada kaldı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

2023 yılında Udinese'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Beto, Portekiz'de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica'da forma giydi.

