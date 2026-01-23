Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmak ihtimali üzerine golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Everton'da forma giyen Gineli forvet Beto oldu.

Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki santraforla ilgilendiği iddia edilirken Everton cephesinden Beto hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap geldi.

Moyes, Gineli futbolcunun temsilcilerinin Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığına dair spekülasyonlardan haberi olmadığını söyledi.

İngiliz teknik adam, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok." dedi.

PERFORMANSI

Everton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.94 metre boyundaki santrafor, bu sezon 25 maçta 1030 dakika sahada kaldı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

2023 yılında Udinese'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Beto, Portekiz'de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica'da forma giydi.