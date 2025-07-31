Everton'dan Jack Grealish hamlesi

Everton'ın, Manchester City'den Jack Grealish için sürpriz bir kiralama anlaşması üzerinde çalıştığı ve rakipleri West Ham ve Napoli'ye karşı önemli bir avantaja sahip olduklarına inandığı bildiriliyor.

The Independent'ın haberine göre Everton, Manchester City'deki sıralamada gerileyen Grealish için olası bir kiralama anlaşması için temasa geçti. 29 yaşındaki oyuncu bu ilginin farkında olsa da, herhangi bir hamle, City'nin kiralamaya mı yoksa kalıcı bir transferde mi ısrarcı olacağına bağlı olacak. Everton, üst düzey bir geçici anlaşma hedefliyor ve hızlı bir şekilde hareket etmeyi umuyor.

Grealish, City'nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ve bu yaz yeni seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Everton, onu Hill Dickinson Stadyumu'nun yeni dönemine geçişte liderlik edecek mükemmel bir yaratıcı kıvılcım olarak görüyor. The Independent'ın haberine göre, Grealish'in İngiltere'nin kuzeyinde kalmayı tercih etmesi, Merseyside kulübüne rakiplerine karşı açık bir avantaj sağlayabilir.

Napoli ve West Ham da Grealish'i yakından takip ediyor, ancak Everton yarışı kazanacağından emin. Oyuncunun istikrar arzusunun ve genç ailesinin ihtiyaçlarının belirleyici olabileceğine inanıyorlar.