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Spor

Everton'dan Luyindama için Galatasaray'a 15 milyon euro

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın, Galatasaray'ın stoperi Luyindama'yı transfer etmek istediği iddia edildi. İngiliz kulübü, bu Kongolu stoper için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:24 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:25
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Everton'ın hocası Carlo Ancelotti’nin bu transferde ısrarcı olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübünün Luyindama için Galatasaray'a 15 milyon euro önermeye hazır olduğu da iddia edildi. Aslan, Kongolu stoperi Standard Liege’den toplam 8 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

HOEDT SÜRPRİZİ

Öte yandan Belçika basını, Antwerp’te kiralık sözleşmesi biten, bonservisi ise Southampton’da olan stoper Wesley Hoedt ile Galatasaray’ın görüştüğünü iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

BELHANDA PAZARLIĞI

Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Belhanda’nın menajeri, oyuncusunu Al Duhail’e önerdi. Ayrıca Betis de oyuncuyla ilgileniyor. Yönetim ise onun için teklif bekliyor.

OĞLUNDAN KOMİSYON

Glasgow Rangers, Genk’e 3.5 milyon euro ödeyerek Ianis Hagi’nin bonservisini almıştı. Genç futbolcunun babası ve G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi ise bu transferden 700 bin euro komisyon alacak. Bu para, akademiye gidecek.

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