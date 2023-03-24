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Spor

Everton'ın başı finansal kurallarla dertte

Premier Lig ekiplerinden Everton geçen sezon finansal kuralları çiğnemesinin bedelini bu yıl ödeyecek.

AA24 Mart 2023 Cuma 21:35 - Güncelleme:
Everton'ın başı finansal kurallarla dertte
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Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Everton Kulübünü finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle bağımsız komisyona sevk etti.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Everton'ın, "Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları"na uymadığı iddiasıyla bağımsız bir komisyona sevk edildiği belirtildi.

İhlalin, kulübün geçen sezonki mali tablosu nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Burnley ve Leeds United, geçen sezon düşme hattındaki rakipleri Everton'ın son üç yılda 371,8 milyon sterlin zarar açıkladıktan sonra finansal kuralları çiğneyip çiğnemediğinin araştırılmasını talep etmişti. Premier Lig kuralları gereği, kulüplerin üç yılda en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Kuralları ihlal eden kulüpler, para veya puan silme cezasına çarptırılabiliyor.

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