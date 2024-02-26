İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1319
  • EURO
    33,8284
  • ALTIN
    2029.18
  • BIST100
    9353.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Everton'ın puan silme cezası düşürüldü!
Spor

Everton'ın puan silme cezası düşürüldü!

Premier Lig ekiplerinden Everton, 10 puan silme cezasının yapılan itiraz sonucu 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Everton'ın puan silme cezası düşürüldü!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a müjdeli bir haber geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, daha önce Premier Lig yönetimi tarafından verilen 10 puan silme cezasının 6 puan silme cezasına düşürüldüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Kulüp olarak Temyiz Kurulu'nun kararını hala sindirmeye çalışıyor olsak da, itirazımızın puan yaptırımında bir indirimle sonuçlanmasından memnunuz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Everton Kulübü, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te 10 puan silme cezası almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.