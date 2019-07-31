32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5618
  • 6,2075
  • 254.932
  • 102686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Everton’ın takas kozu Cenk

Wilfried Zaha için 61 milyon euroluk teklifi reddedilen Mavi-Beyazlılar, Crystal Place’ye Cenk Tosun ve James McCarthy’yi de vermeyi önerdi. Crystal Palace, Ocak’ta Türk golcüyü Everton’dan istemiş ancak alamamıştı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İNGİLTERE Premier Lig temsilcisi Everton, 22.5 milyon euroya Beşiktaş’tan transfer ettiği Cenk Tosun’u gözden çıkardı. Mavi-Beyazlı kulüp, Crystal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha’yı transfer etmek için 61 milyon euroluk teklifle rakibine gitti ama “Bu fiyata olmaz” cevabını aldı. Bunun üzerine Everton, 61 milyon euronun üzerine Cenk Tosun ile James McCarthy’yi de ekledi. İngiliz basını cevap bekleyen Everton’a, Crystal Palace’ın olumlu cevap vereceğini öne sürdü. Basın, “Palace, Ocak’taki ara transferde Cenk Tosun’u Everton’dan istemiş ancak alamamıştı. Cenk nedeniyle cevabın olumlu olması bekleniyor” yorumunda bulundu. Wilfried Zaha geçen sezon 36 maçta 10 gol atarken, 10 da asist yapmayı başardı.

 

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den üç ülkeye 1,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den üç ülkeye 1,5 milyar dolarlık silah satışı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

KKTC'den Yunanistan'a yanıt: Türk ulusu arkamızdadır

KKTC'den Yunanistan'a yanıt: Türk ulusu arkamızdadır

Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi

Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi

CHP'li başkan belediye şirketinin başına kardeşini getirdi

CHP'li başkan belediye şirketinin başına kardeşini getirdi

Rus gemisine el koydular

Rus gemisine el koydular
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

İşsize 2030 TL

İşsize 2030 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA