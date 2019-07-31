Everton’ın takas kozu Cenk

İNGİLTERE Premier Lig temsilcisi Everton, 22.5 milyon euroya Beşiktaş’tan transfer ettiği Cenk Tosun’u gözden çıkardı. Mavi-Beyazlı kulüp, Crystal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha’yı transfer etmek için 61 milyon euroluk teklifle rakibine gitti ama “Bu fiyata olmaz” cevabını aldı. Bunun üzerine Everton, 61 milyon euronun üzerine Cenk Tosun ile James McCarthy’yi de ekledi. İngiliz basını cevap bekleyen Everton’a, Crystal Palace’ın olumlu cevap vereceğini öne sürdü. Basın, “Palace, Ocak’taki ara transferde Cenk Tosun’u Everton’dan istemiş ancak alamamıştı. Cenk nedeniyle cevabın olumlu olması bekleniyor” yorumunda bulundu. Wilfried Zaha geçen sezon 36 maçta 10 gol atarken, 10 da asist yapmayı başardı.