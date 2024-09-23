Everton'ın yeni sahibi belli oldu

İngiltere Premier Lige ekibi Everton'da uzun süredir devam eden kulübün satış sürecinde sona gelindi.

Everton'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kulübün satışı için Friedkin Group'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmanın tamamlanması için Premier Lig, İngiltere Futbol Federasyonu ve Finansal Yürütme Kurumu'nun onayı gerekiyor.

Friedkin Group'un sözcüsü yaptığı açıklama, "Bu ikonik futbol kulübünün yeni sahibi olmak için bir anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. İşlemi tamamlamak için gerekli onayları almaya odaklandık. Kulübe istikrar sağlamayı ve Everton'ın Bramley-Moore Dock'taki yeni stadyumunun tamamlanmasıyla ilgili geleceğe ilişkin planlarımızı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, kulübün yüzde 94'üne sahip olacak.