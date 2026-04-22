  • Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş finale yükseldi
Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası 2026'da milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, yarı finaldeki rakiplerini geçerek adlarını finale yazdırdı. İki sporcu da altın madalya için mindere çıkacak.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 19:42
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, finale çıktı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı. 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla yenerken, yarı finalde Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 mağlup etti. 2022'nin altın madalyalı ismi Evin, finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Nesrin, altın madalya maçında, UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

UWW takımında mücadele eden Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Üçüncülük mücadelesi verecek Tuba, büyüklerdeki ilk Avrupa madalyasını kazanmaya çalışacak.

59 kilo çeyrek finalinde UWW'den Svetlana Lipatova'ya yenilen Bediha Gün, organizasyona veda etti.

76 kilo elemelerinde Litvanyalı Kamile Gaucaite'yi 4-0 mağlup eden Elmira Yasin de çeyrek finalde Avusturyalı Martina Kuenz'e yenilerek elendi.

Feti Borova Spor Salonu'ndaki müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Bu sıkletlerde madalya müsabakaları yarın akşam seansında gerçekleştirilecek.

  • Avrupa Güreş Şampiyonası
  • Evin Demirhan Yavuz
  • Nesrin Baş

