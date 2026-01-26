İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Evinde bileği bükülmüyor! Trabzonspor'dan dikkat çeken istatistik

Trendyol Süper Lig'de sahasında ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bordo mavili ekip ligde evindeki son mağlubiyetini Galatasaray karşısında yaşadı. İşte detaylar...

26 Ocak 2026 Pazartesi 14:13
Evinde bileği bükülmüyor! Trabzonspor'dan dikkat çeken istatistik


Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

EN SON YENİLGİ GALATASARAY KARŞISINDA

Trabzonspor, ligde sahasında en son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde iç sahada güçlü bir grafik çizen bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir seri yakaladı.

11 MAÇTA 6 GALİBİYET, 5 BERABERLİK

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 12 gol gördü. Bordo-mavililer, söz konusu maçların 4'ünde ise kalesini gole kapattı.

EVDEKİ SON MAÇLAR

Trabzonspor'un sahasında oynadığı son 11 mücadele ve aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

