Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 2. sıraya yükseldi

Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor, karşı karşıya geldi. Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, sahasında Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 6 ve 84. dakikalarda Mbaye Diagne ve 57. dakikada Josue Sa'dan geldi.

Ev sahibi ekipte 18. dakikada Trezeguet bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından zirveyi takibi sürdüren Kasımpaşa, 25 puanla 2. sıraya yükseldi. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Evkur Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.