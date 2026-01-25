Evren Yenice: Taraftarımızdan itici güç olmalarını istiyoruz

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Evren Yenice, Karşıyaka maçının sezonun en önemli iç saha karşılaşmalarından biri olduğuna dikkat çekti. Evren Yenice, "Bu maçta en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarımız olacak. PAÜ Arena'yı doldurarak takımımıza itici güç olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ortaya konan mücadeleden memnun olduklarını belirten Yenice, takımın galibiyet için sahaya çıkacağını dile getirerek, "Oyuncularımız bu maçın öneminin farkında. Sahada son ana kadar mücadele eden, kazanmayı isteyen bir Merkezefendi izleyeceğiz. Denizli halkının desteğiyle çok daha güçlü oluyoruz" dedi.

PAÜ ARENA'YA DAVET

PAÜ Arena'da oynanacak karşılaşmada tribün atmosferinin Karşıyaka gibi tecrübeli bir rakip karşısında büyük avantaj sağlayacağını belirten Yenice, tüm basketbolseverleri pazartesi akşamı salona davet etti. Yenice, "Bu takım Denizli'nin takımı. Hep birlikte tribünde yerimizi alalım, takımımızın yanında olalım" çağrısında bulundu.