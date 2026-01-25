İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Evren Yenice: Taraftarımızdan itici güç olmalarını istiyoruz
Spor

Evren Yenice: Taraftarımızdan itici güç olmalarını istiyoruz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Genel Menajeri Evren Yenice, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin kritik haftalarından birinde oynanacak Karşıyaka maçı öncesinde Denizlililere çağrıda bulundu. Yenice, pazartesi günü saat 19.00'da PAÜ Arena'da oynanacak mücadelede taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurguladı.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Evren Yenice: Taraftarımızdan itici güç olmalarını istiyoruz
ABONE OL

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Evren Yenice, Karşıyaka maçının sezonun en önemli iç saha karşılaşmalarından biri olduğuna dikkat çekti. Evren Yenice, "Bu maçta en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarımız olacak. PAÜ Arena'yı doldurarak takımımıza itici güç olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ortaya konan mücadeleden memnun olduklarını belirten Yenice, takımın galibiyet için sahaya çıkacağını dile getirerek, "Oyuncularımız bu maçın öneminin farkında. Sahada son ana kadar mücadele eden, kazanmayı isteyen bir Merkezefendi izleyeceğiz. Denizli halkının desteğiyle çok daha güçlü oluyoruz" dedi.

PAÜ ARENA'YA DAVET

PAÜ Arena'da oynanacak karşılaşmada tribün atmosferinin Karşıyaka gibi tecrübeli bir rakip karşısında büyük avantaj sağlayacağını belirten Yenice, tüm basketbolseverleri pazartesi akşamı salona davet etti. Yenice, "Bu takım Denizli'nin takımı. Hep birlikte tribünde yerimizi alalım, takımımızın yanında olalım" çağrısında bulundu.

  • Evren Yenice
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.