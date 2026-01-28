İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4204
  • EURO
    51,9457
  • ALTIN
    7338.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

Samsunspor'da kiralık forma giyen Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Eyüp Aydın'ın yaralanmadığı ve kazanın maddi hasarla sonuçlandığı belirtildi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
ABONE OL

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Samsunsporlu futbolcu Eyüp Aydın'ın kullandığı 34 FKC 216 plakalı otomobil, Numan Karaoğlan yönetimindeki 61 AIJ 596 plakalı otomobil ile İsmail Yaşar idaresindeki 55 APT 104 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Karaoğlan, sağlık ekibince kentteki özel hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından trafik polisince tutulan tutanakta Aydın'a, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, "Araçların hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" gereğince kusur verildi.

SAMSUNSPOR'DAN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, oyuncuları Eyüp Aydın'ın geçirdiği kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncuları Eyüp Aydın'ın bir trafik kazasına karıştığının üzülerek öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza ve diğer kaza geçirenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.