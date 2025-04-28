Eyüp Saka: Kendimize inanıyoruz

Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile oynanacak tarihi mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak final öncesinde değerlendirmelerde bulunan Eyüp Saka, Barcelona'nın kaliteli ve saygı duyulacak bir takım olduğunu belirterek, "İki renktaşın güzel bir karşılaşması olacak. Kaliteli ve saygı duyulacak bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor ancak biz de kendimize inanıyoruz." dedi.

Sahadaki duruşlarını bir kez daha göstereceklerini vurgulayan Saka, "Finali almak istiyoruz. Akademimizin potansiyeline her zaman inandık. Böyle önemli bir organizasyonda bu potansiyeli dünyaya gösterme fırsatı bulmamız, özgüvenimizi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.