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Spor

Eyüpspor 2 golle galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Eyüpspor 2 golle galip geldi
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

Emre Akbaba, 15. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarının skorunu belirledi.

Tunahan Taşçı, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora eşitliği getirdi. Umut Bozok, 76. dakikada Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü attı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

Eyüpspor'da Robin Yalçın, maç bittikten sonra çıkan tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maç sonundaki tartışmadan ötürü sarı kart gören Umut Nayir, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

KONYASPOR, ATEŞ HATTINDA KALDI

4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • Eyüpspor - Konyaspor
  • Maç sonucu

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