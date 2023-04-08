Eyüpspor, 3 hafta sonra yeniden 3 puanı aldı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde top, filelere gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
27. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı şutta Alperen Selvi'ye çarpan top kornere çıktı. Bu sırada VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Murat Erdoğan, Alperen Selvi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Kemal Elmas
Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş, Alperen Selvi, Ali Dere (Dk. 57 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Volkan Fındıklı), Emirhan Aydoğan, Kürşad Sürmeli (Dk. 87 Metehan Yılmaz) Recep Aydın (Dk. 67 Emircan Gürlük), Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün (Dk. 57 Ahmet Dereli)
Eyüpspor: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar, Uğur Demirok, Luccas Claro, Ömer Bayram, Halil Akbunar (Dk. 74 Del Valle), Taşkın İlter (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Melih Kabasakal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 87 Francis Ezeh), Thill (Dk. 74 Recep Niyaz), Umut Bulut
Goller: Dk. 29 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor), Dk. 77 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ömer Bayram (Eyüpspor), Dk. 28 Alperen Selvi, Dk. 60 Emirhan Aydoğan (Altınordu