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Spor

Eyüpspor, 3 hafta sonra yeniden 3 puanı aldı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Altınordu'ya konuk olan Eyüpspor rakibi 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Eyüpspor, 3 hafta sonra yeniden 3 puanı aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde top, filelere gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

27. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı şutta Alperen Selvi'ye çarpan top kornere çıktı. Bu sırada VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Murat Erdoğan, Alperen Selvi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Kemal Elmas

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş, Alperen Selvi, Ali Dere (Dk. 57 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Volkan Fındıklı), Emirhan Aydoğan, Kürşad Sürmeli (Dk. 87 Metehan Yılmaz) Recep Aydın (Dk. 67 Emircan Gürlük), Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün (Dk. 57 Ahmet Dereli)

Eyüpspor: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar, Uğur Demirok, Luccas Claro, Ömer Bayram, Halil Akbunar (Dk. 74 Del Valle), Taşkın İlter (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Melih Kabasakal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 87 Francis Ezeh), Thill (Dk. 74 Recep Niyaz), Umut Bulut

Goller: Dk. 29 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor), Dk. 77 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ömer Bayram (Eyüpspor), Dk. 28 Alperen Selvi, Dk. 60 Emirhan Aydoğan (Altınordu

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