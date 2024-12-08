Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

THIAM'DAN İKİ GOL

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar attı.

Thiam attığı 2 golle maça damga vurdu. Senegalli futbolcu, gol krallığı yarışında 9'ar gollü İmmobile ve Banza'nın ardından, 8'er kez fileleri havalandıran Dzeko ve Piatek'le birlikte ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 2 hafta aranın ardından galibiyet hasretini bitiren Eyüpspor 26 puanla 4. sıraya yükseldi. 29 puanda kalan Samsunspor ise 3. basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Eyüpspor atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpasın gerisinde önünde bulan Claro'nun dokunuşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

13. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına doğru hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kontrol etti.

30. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan Dimata'nın son çizgiye inerek kale önüne yaptığı ortada Moundilmadji'nin sağ ayağıyla yaptığı dokunuşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası çaprazına doğru Caner Erkin'in kullandığı frikikte topu önüne alan Ahmed Kutucu'nun altıpas içine hareketlenip dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

61. dakika sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın savunmadan sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

64. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

69. dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

90+1. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı ikas Eyüpspor 3-0 kazandı.