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Spor

Eyüpspor 3 puanı son anlarda aldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk Sivasspor maçı 9 kişi tamamladı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 22:08 - Güncelleme:
Eyüpspor 3 puanı son anlarda aldı
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.

Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor puanını 39'a yükseltirken, Sivasspor 23 puanda kalmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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