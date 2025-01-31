Eyüpspor 3 puanı son anlarda aldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.
Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor puanını 39'a yükseltirken, Sivasspor 23 puanda kalmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.