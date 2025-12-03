Eyüpspor 6 golle kupada gruplara yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 6-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı.
Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.
Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.