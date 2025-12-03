İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Eyüpspor 6 golle kupada gruplara yükseldi

Eyüpspor, 3. Lig ekibi Çankaya FK'yi 6-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

HABER MERKEZİ3 Aralık 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Eyüpspor 6 golle kupada gruplara yükseldi
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 6-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı.

Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.

Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.

