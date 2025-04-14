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Spor

Eyüpspor, Adana Demirspor'a şans tanımadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Eyüpspor, Adana Demirspor'a şans tanımadı
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.

Eyüpspor'un gollerini 10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.

Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

EMRE AKBABA'NIN MAÇI

Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole direkt etki etmiş oldu.

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