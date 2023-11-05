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Spor

Eyüpspor, Adanaspor karşısında rahat kazandı

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Adanaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

5 Kasım 2023 Pazar 21:21 - Güncelleme:
Eyüpspor, Adanaspor karşısında rahat kazandı
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Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gianni Bruno, 43. dakikada Taşkın İlter, 65 ve 90. dakikalarda Prince Ampem kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise Junior Fernandes 13. dakikada kaydetti. Ayrıca Adanaspor'da 69. dakikada Feyzi Yıldırım kırmızı kart gördü.

Eyüpspor aldığı bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Adanaspor ise 12 puanda kaldı.

Eyüpspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Altay'a konuk olurken, Adanaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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