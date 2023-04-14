Eyüpspor, Arda Turan ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Teknik Direktör Arda Turan ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto 33. haftasında Eyüpspor pazar günü deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Son oynadıkları Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, takımın başına Arda Turan'ı getirmişti. Eflatun-sarılılar, Göztepe maçını hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken, Arda Turan da ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en kariyerli futbolcu olan Arda Turan, Aralık 2022 tarihinde futbolu bıraktığını bir video ile duyurmuştu. O tarihten itibaren hiçbir kulüpte görev almamıştı.