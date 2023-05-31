Eyüpspor avantajı kaptı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Eyüp İlçe Stadı'ndaki maçı İstanbul ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Mücadeleyi Burak Yılmaz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz gibi isimler de tribünde takip etti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, rövanş karşılaşması öncesi avantajı aldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Haziran'da Bodrum'da oynanacak.

Bu eşleşmeden galip ayrılacak taraf, 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.