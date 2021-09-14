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Spor

Eyüpspor Bandırmaspor'u deplasmanda devirdi

TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

14 Eylül 2021 Salı 19:04 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:04
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TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. 9 futbolcusu koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ve 4 sakatı bulunan Bandırmaspor, konuk Eyüpspor'a karşı puan alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

43ü'ncü dakikada Eyüpspor defansından atılan uzun pasla bir anda topla buluşan Stancu,

topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

56'ncı dakikada ceza alanı içine yapılan ortayı Akabueze, Doğancan'ın önüne indirdi. Penaltı

noktasında topla buluşan Doğancan'ın vuruşu kalenin solundan dışarı gitti.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mete Kaan, ceza alanı içine girerek

kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mete, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu:0-2

84'üncü dakikada Bandırmaspor'da Manj'ın indirdiği topa vuran Doğancan'ın vuruşu kaleciden

döndü, ikinci kez top önünde kalan Doğancan'ın vuruşunu defans çizgiden çıkartı ancak

hakem topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek santrayı gösterdi:1-2

90+2'nci dakikada Eyüpspor'da Megazue ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı.

Mezgazue uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Gökmen Bal Tacı, Mehmet Akıncık

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Lokman Gör, Manaj, Kerim

Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğancan Davas,

Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk.62 Pucko), Gökay Güney,

Süleyman Luş

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk - Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut),

Timur Temel Taş( Dk.46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk.83 Yalçın Kılınç), Uğur

Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68

Mete Kaan Demir)

GOLLER: Dk.43 Stancu, Dk 74 Mete Kaan (Eyüpspor), Dk. 84 Doğancan (Bandrımaspor)

SARI KARTLAR: Mezague (Eyüpspor), Lokman Gör, Gökay Güney (Bandırmaspor)

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