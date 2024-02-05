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Spor

Eyüpspor başkanı, Eskişehirspor'un borcunu ödedi

Eskişehirspor, kulübün 1.5 TL'lik borcunu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ödediğini açıkladı.

5 Şubat 2024 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Eyüpspor başkanı, Eskişehirspor'un borcunu ödedi
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Eskişehirspor; kulübün eski oyuncusu Mehmet Murat Uçar'a olan borcun, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tarafından ödendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 1.5 milyon TL'lik borcu ödeyen Murat Özkaya'ya teşekkür edilirken, transfer tahtasının açıldığı ifade edildi.

İşte Eskişehirspor'dan yapılan açıklama;

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor dosyasını kapatarak transfer engelini kaldırmıştı. Ancak eski oyuncumuz Mehmet Murat Uçar, mahkeme kararıyla transfer tahtasını tekrar kapattırmıştı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın desteğiyle Uçar'dan muvafakatname alarak transfer engelimiz ortadan kalkmıştı.

Bugün itibariyle Murat Özkaya, Mehmet Murat Uçar dosyasını 1 milyon 500 bin TL ödeyerek borçlu dosyamızı kapatmıştır. Eskişehirspor camiası olarak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya teşekkür ediyor, Süperlig yolunda başarılar diliyoruz."

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'de 32 puanla ilk sırada bulunuyor.

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