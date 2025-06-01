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Spor

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın acı günü

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya vefat etti.

AA1 Haziran 2025 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın acı günü
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "ikas Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ömer Sıktı Özkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhum Ömer Sıtkı Özkaya'ya Allah'tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve ikas Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

  • Murat Özkaya
  • eyüspor
  • acı günü

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