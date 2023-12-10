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Spor

Eyüpspor: Bu ligde herkesin herkesi yenebileceğini görmüş olduk

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Şanlıurfaspor'un deplasman performansına dikkat çekerek, “Bu ligde herkesin herkesi yenebileceğini görmüş olduk” dedi.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Eyüpspor: Bu ligde herkesin herkesi yenebileceğini görmüş olduk
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Şanlıurfaspor ciddi bir deplasman performansı ile geldiler. 14 puanın 9'unu deplasmanda almış bir takım. Son 2 deplasmanda Bandırmaspor'u kazanıp, Sakaryaspor ile berabere kaldılar. Bizi yenen takımlardı. Bu ligde herkesin herkesi yendiğini 14 haftada görmüş olduk. Bu maça da ciddiyetle hazırlandık. İlk düdükten son düdüğe kadar bunu gördük. Oyuncularımız inanılmaz performans sergiledi, kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Kazanıp pozisyonumuzu koruyarak, Göztepe deplasmanına gitmek istiyorduk. Önümüzdeki Göztepe maçına motive olup hazırlıklarımıza başlayacağız" şeklinde konuştu.

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