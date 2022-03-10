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Spor

Eyüpspor, Bursaspor'u 3 golle geçti

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek 45'e çıkardı.

10 Mart 2022 Perşembe 23:22 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:22
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Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Eyüpspor, sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 12. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.

13. mağlubiyetini yaşayan 18. sıradaki Bursaspor ise 25 puanda kaldı.

23 Ocak'ta oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 13. dakikada durmuştu. Hakem Tonusluoğlu, yoğun kar yağışının sürmesi üzerine müsabakayı ertelemişti.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 69 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 83 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 82 Mikail Okyar), Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Taşkın İlter), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 82 Barış Dalkıran), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Alaskarov, Eren Güler (Dk. 67 Ofosu)

GOLLER: Dk. 2 Pa Dibba, Dk. 15 Umut Bulut, Dk. 59 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+5 Alaskarov, Dk. 84 Zalazar (Bursaspor), Dk. 49 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

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