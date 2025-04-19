Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanında

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor, geride kalan 30 maçta 14 galibiyet, sekizer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 50 puan toplayan eflatun-sarılı takım, haftaya 4. sırada girdi.

Ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ise 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.