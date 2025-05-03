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Spor

Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, yarın Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

Sezonun flaş takımlarından Samsunspor ise 32 müsabakadan 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiye ayrıldı. Samsunspor, 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 3-0 kazanmıştı.

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