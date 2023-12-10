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Spor

Eyüpspor dört köşe!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor, rakibini 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 21:36 - Güncelleme:
Eyüpspor dört köşe!
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Bruno ile birlikte topa müdahale etmek isteyen Semih Karadeniz'in ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0

20. dakikada Taşkın'ın ceza yayı üzerinden pasında Ampem, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

25. dakikada ceza yayı içinde topu kontrol eden Taşkın'ın bekletmeden pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

57. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Ampem, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erzhan gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Recep Niyaz'ın şutunu tamamlamak isteyen Bruno'nun vuruşunda savunma çizgiden çıkardı.

60. dakikada Recep Niyaz, ceza sahası içi sol çaprazda Alexis'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada Bruno, penaltı atışında topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0

70. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bruno, sol kanattan koşu yapan Ampem'in önüne pasını aktardı. Rakibini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem'in vuruşunda top kaleci Erzhan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 4-0

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bersan Duran, Suat Güz

Goller: Semih Karadeniz (dk. 6 k.k.), Ahmed Kutucu (dk. 25), Gianni Bruno (dk. 62), Prince Ampem (dk. 70) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Melih Kabasakal (Eyüpspor)

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