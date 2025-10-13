İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Eyüpspor duyurdu! Orhan Ak ile anlaşma sağlandı
Spor

Eyüpspor duyurdu! Orhan Ak ile anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Eyüpspor teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...

13 Ekim 2025 Pazartesi 11:28
Eyüpspor duyurdu! Orhan Ak ile anlaşma sağlandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Orhan Ak'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulaksız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'mizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, geride kalan günlerde istifa etmişti.

