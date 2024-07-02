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Spor

Eyüpspor, Emre Akbaba transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 21:23 - Güncelleme:
Eyüpspor, Emre Akbaba transferini açıkladı!
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Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba, Eyüpspor'a imza attı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Kulaksız yaptığı açıklamada, "Emre Akbaba kendisini ülke futboluna kanıtlamış, A Milli Takım'a kadar yükselmiş önemli bir futbolcu kardeşimiz. Biz de Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer listemizi oluştururken aklımıza ilk gelen isimlerden biriydi. Bu imza ile 1 aydır Emre Akbaba ve menajeri ile yürüttüğümüz transfer sürecini başarılı bir şekilde noktalamış olduk. İnşallah Emre kardeşim, Süper Lig'de bize çok katkı sağlayacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki futbolcu ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Süper Lig'e süper bir giriş yapan Eyüpspor'un süper kadrosunun içinde yer alacağım için çok mutluyum. Tarihi ve semt kültürüyle lige heyecan katacak olan Eyüpspor'un başarısı için takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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