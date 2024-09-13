Transfer döneminin kapanmasına saatler kala gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor ayrılığa hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Emre Mor'u 1 yıl kiralamak adına Fenerbahçe'ye son teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Öte yandan milli futbolcunun, Eyüpspor ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.