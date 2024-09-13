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Spor

Eyüpspor, Emre Mor için harekete geçti! Transfer döneminin bitmesine saatler kala...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı lacivertli ekibe teklifte bulundu. Milli futbolcunun, Eyüpspor ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

TRT Spor13 Eylül 2024 Cuma 20:17 - Güncelleme:
Eyüpspor, Emre Mor için harekete geçti! Transfer döneminin bitmesine saatler kala...
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Transfer döneminin kapanmasına saatler kala gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor ayrılığa hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Emre Mor'u 1 yıl kiralamak adına Fenerbahçe'ye son teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan milli futbolcunun, Eyüpspor ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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