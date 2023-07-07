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Spor

Eyüpspor, Erencan Yardımcı'yı Pendikspor'a kiralıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç oyuncusu Erencan Yardımcı'yı Pendikspor'a kiralayacak.

7 Temmuz 2023 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Eyüpspor, Erencan Yardımcı'yı Pendikspor'a kiralıyor
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Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Pendikspor bir transferi daha açıklamak üzere.

Eyüpspor'un 21 yaşındaki genç santrfor'u Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralanmak üzere.

BEŞİKTAŞ'DA İSTİYORDU

Beşiktaş'da genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığı ancak transferi gerçekleştiremediği söylendi.

21 yaşındaki Erencan Yardımcı, Pendikspor'un kamp yaptığı Bolu'ya gittiği söylendi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren ve Akdeniz ekibiyle 14 resmi maça çıkan Erencan Yardımcı, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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