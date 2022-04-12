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Spor

Eyüpspor evinde Altınordu ile berabere kaldı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

12 Nisan 2022 Salı 00:22 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 00:22
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Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Buatu, Bülent Uzun, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 67 Ahmed Ildız), Oğulcan Çağlayan, Thill, Pa Dibba (Dk. 62 Caner Hüseyin Bağ), Umut Bulut (Dk. 84 Enes Keskin)

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 59 Sami Satılmış), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 58 Emircan Gürlük), Hüsamettin Yener (Dk. 90+5 Anıl Arıcıoğlu)

GOLLER: Dk. 45+1 Timur Temeltaş (Penaltıdan), Dk. 78 Thill (Eyüpspor), Dk. 60 Ahmet İlhan Özek, Dk. 64 Emircan Gürlük (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Erdi Dikmen (Altınordu), Dk. 58 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

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